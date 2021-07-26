В сеть утекли спецификации процессоров Intel Xeon E-2300: до 8 ядер и TDP до 95 Вт
Известный инсайдер @momomo_us опубликовал предполагаемый список процессоров Intel Xeon E-series Rocket Lake для однопроцессорных серверов. Новые процессоры получат до восьми ядер, а некоторые также встроенную графику Intel Xe-LP, и станут частью платформы Intel под кодовым названием Tatlow для серверов начального уровня. Все чипы отличаются количеством ядер и имеют относительно низкие тактовые частоты.
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Текущая линейка процессоров Intel Xeon E была выпущена ещё во втором квартале 2019 года и была основана на микроархитектуре Coffee Lake. Новые процессоры серии Xeon E-2300 имеют микроархитектуру Cypress Cove, встроенный графический процессор с архитектурой Xe-LP, поддержку AVX-512, 20 линий PCIe 4.0 и оперативной памяти DDR4-3200.
Что касается конкретных процессоров Intel Xeon E-2300, то @momomo_us опубликовал данные о 10 моделях с TDP 65 Вт, 80 Вт и 95 Вт, которые совместимы с материнскими платами LGA1200. Так как информация не имеет статус официальной, то ко всем данным стоит относиться с осторожностью. Однако, учитывая репутацию инсайдера и то, что до официального анонса платформы Intel Tatlow осталось несколько недель, спецификации вполне могут быть верными.
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Семейство Xeon E-2300 включает три восьмиядерных, три шестиядерных и четыре четырехъядерных процессора. Шесть процессоров оснащены встроенной графикой Xe-LP, однако, конфигурация графических процессоров пока остается загадкой. Что касается мультимедийных возможностей, то процессоры поддерживают воспроизведение 4K и 8K видео с частотой 60 кадров в секунду с Dolby Vision HDR, а так же аппаратное декодирование кодеков HEVC и AV1.
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