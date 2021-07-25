Mediatek готовит новый флагманский чипсет Dimensity 1300T
В сети появилась информация о приближающимся выходе нового мобильного процессора компании MediaTek под названием Dimensity 1300T. Сведений о новом чипсете известно довольно мало. Есть информация, что чипсет построен на том же 6-нм техпроцессе, что и существующие Dimensity 1200 и 1100. Однако Dimensity 1300T теперь имеет как минимум одно ядро Cortex-A78, но его тактовая частота остается загадкой.
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Dimensity 1300T может получить тот же 9-ядерный графический процессор ARM Mali-G77 MC9, что и Dimensity 1200, а также с 6-ядерный APU третьего поколения. MyDrivers утверждает, что его характеристики обеспечат на 82% большую производительность ИИ по сравнению с чипсетом Snapdragon 865.
В сообщении также утверждается, что Dimensity 1300T будет на 30 процентов производительнее в процессорной части и на 40 процентов производительнее в графической части, по сравнению с предыдущим поколением, хотя не уточняется, каким именно. Таким образом, MyDrivers прогнозирует, что характеристики новинки позволят превзойти не только Snapdragon 865, но и его улучшенную версию - Snapdragon 870.
Если информация подтвердится, то Dimensity 1300T станет новым флагманом MediaTek на 2021 год. Дебют новинки планируется в смартфоне Honor V7 Pro. Дата его запуска остается неизвестной, в то время как Dimensity 1300T может быть представлен уже завтра.
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