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Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх

К сожалению, игровая производительность новинки от Intel немного разочаровывает
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 Tom's Hardware опубликовал большую статью о тестировании дискретной графической карты Intel Xe DG1 и сравнении производительности с конкурентами. В начале стоит напомнить технические характеристики видеокарты компании Intel. В основе карты находится чип Xe LP, изготовленный по 10-нм техпроцессу. Видеокарта имеет 80 исполнительных модулей, что дает в общей сложности 640 графических ядер. Базовая тактовая частота процессора составляет 900 МГц, а в режиме разгона - 1550 МГц. Объем видеопамяти составляет 4 Гб, ширина шины памяти равна 128 битам. Ниже представлена таблица сравнения технических характеристик тестировавшихся GPU. 

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 Стоит также напомнить, что видеокарту Intel Xe DG1 нельзя установить на любую материнскую плату. Это связано с тем, что сама видеокарта не имеет EEPROM для хранения VBIOS, что требует помещения его в BIOS материнской платы. Возникает большой вопрос, почему Intel решила не устанавливать BIOS на видеокарту. Таким образом, выбор материнской платы весьма ограничен. В данном тестировании использовалась плата производства компании ASUS. Ознакомиться с тестовым оборудованием можно в таблице ниже.

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 Что касается результатов тестов, то видеокарта Intel Xe DG1 показала себя не с самой лучшей стороны в сравнении с конкурентами, даже несмотря на то, что по некоторым параметрам превосходит многих соперников.

 Здесь представлены только два графика, в которых приведены средние результаты по итогам тестирования в 17 играх. Больше подробностей и все графики можно посмотреть в оригинальном материале по данной ссылке.

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Теги

intel asus intel xe dg1 intel xe-lp xe dg1
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Сарумян
20:20
Как интел ставит эксперимент, так сразу гавно, как АМД всякие чиплеты делать , от которых интел отказалась 10 лет назад, всякие инфинити фабрик с глюками по памяти и перегревами, задержками, так норм...
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Simon Crebbs
20:18
О каких играх вы вообще говорите? Тетрис и пасьянс?
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Simon Crebbs
20:16
Ну, фанатики AMD любят повторять, что AMD типа всегда рулит и т. п.
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Yilec
20:16
Ох, ну выпускайте уже какую-нибудь. Одни разговоры.
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Inqizitor
20:14
Ну и всем, кто пишет про затычку и тд - https://overclockers.ru/st/legacy/blog/360392/256293_O.png характеристики - 20 ропов, 40 тму. У 1050 32 ропа и 40 тму! То есть Интел практически 1050 туда запих...
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Альберт Хромов
20:14
Wolfenstein 3D где? А его ремейк в виде return to castle wolfenstein просто кайф, для 2001 года не графон, а ГРАФОНИЩЕ. Звук, музыка, геймплей и сюжет на уровне.
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burobay
20:13
Может потому что я не играю в сетевые шутеры — мне 60 фпс более чем норм. Я сейчас вообще страшную вещь скажу — на геймпаде и со стабильными 30 фпс играется вполне комфортно.
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Дмитрий Hfvfpfyjd
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Уровень 1030 мда. я бы такие карты бесплатно раздавал а они еще за них что то хотят.
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Inqizitor
20:12
Бывший фанатик Интел - Intel обосралась, они нагнули сами себя, т.к. их хлам никто не покупал и покупать не будет. Если бы она в топе списка была по цене 1030 - были бы варианты.
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
Keks789
20:10
выйдет то когда? или нет?
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
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