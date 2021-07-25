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Tom's Hardware опубликовал большую статью о тестировании дискретной графической карты Intel Xe DG1 и сравнении производительности с конкурентами. В начале стоит напомнить технические характеристики видеокарты компании Intel. В основе карты находится чип Xe LP, изготовленный по 10-нм техпроцессу. Видеокарта имеет 80 исполнительных модулей, что дает в общей сложности 640 графических ядер. Базовая тактовая частота процессора составляет 900 МГц, а в режиме разгона - 1550 МГц. Объем видеопамяти составляет 4 Гб, ширина шины памяти равна 128 битам. Ниже представлена таблица сравнения технических характеристик тестировавшихся GPU.

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Стоит также напомнить, что видеокарту Intel Xe DG1 нельзя установить на любую материнскую плату. Это связано с тем, что сама видеокарта не имеет EEPROM для хранения VBIOS, что требует помещения его в BIOS материнской платы. Возникает большой вопрос, почему Intel решила не устанавливать BIOS на видеокарту. Таким образом, выбор материнской платы весьма ограничен. В данном тестировании использовалась плата производства компании ASUS. Ознакомиться с тестовым оборудованием можно в таблице ниже.

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Что касается результатов тестов, то видеокарта Intel Xe DG1 показала себя не с самой лучшей стороны в сравнении с конкурентами, даже несмотря на то, что по некоторым параметрам превосходит многих соперников.

Здесь представлены только два графика, в которых приведены средние результаты по итогам тестирования в 17 играх. Больше подробностей и все графики можно посмотреть в оригинальном материале по данной ссылке.