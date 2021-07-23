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Китайская компания Loongson официально представила процессоры нового поколения 3A5000, основанные на собственной микроархитектуре компании. По заявлению разработчиков, новые процессоры обеспечивают на 50% более высокую производительность при более низком энергопотреблении, чем предшественники. Это позволит усилить конкуренцию с продукцией компаний AMD и Intel, по крайней мере на внутреннем рынке Китая.

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3A5000/LS3A5000 от Loongson представляет собой четырехъядерный процессор, работающий на частоте от 2,3 до 2,5 ГГц. По сообщению CnTechPost, ядра процессора суперскалярные, каждое из которых имеет четыре универсальных ALU и два 256-битных блока векторных операций. Процессоры также имеют 2000 собственных инструкций LoongArch GS464V. В дополнение к ISA, процессоры поддерживают инструкции расширения двоичного преобразования (LBT), инструкции расширения векторной обработки (LSX), инструкции расширения векторной обработки (LASX) и инструкции расширения виртуализации.

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Что касается производительности, то по утверждению Loongson, процессор 3A5000/LS3A5000 более чем на 50% быстрее предшественника LS3A4000, а также потребляет на 30% меньше энергии. Учитывая, что LS3A4000 был на одном уровне с процессорами AMD Excavator, новый LS3A5000 будет предлагать производительность, близкую к производительности AMD Ryzen 1-го поколения.

Снижения энергопотребления в 3A5000 удалось добиться внедрением динамической частоты, динамического регулирования напряжения и возможностью динамического отключения неиспользуемых ядер.

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Процессор 3A5000 оснащен двумя контроллерами памяти DDR4-3200 с поддержкой ECC и четырьмя контроллерами HyperTransport 3.0. Как и все китайские процессоры, чипы Loongson 3A5000 аппаратно поддерживают стандарты шифрования SM2, SM3 и SM4.