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Epic Games бесплатно раздает многопользовательский шутер Verdun

Игра по Первой мировой войне повествует о боях под Верденом
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 Сегодня Epic Games начала бесплатную раздачу многопользовательской игры Verdun, повествующей о битве при Вердене во время Первой мировой войны и выпущенной шесть лет назад.

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 Игра Verdun была разработана совместно M2H и Blackmill Games для персональных компьютеров на Windows и Mac. Игра представляет собой тактический шутер от первого лица. Игрок является одним из бойцов отряда и действует сообща с остальными его членами. Так как действие игры происходят во время Первой мировой войны, ещё называемой окопной, то частыми будут ближние бои с рукопашными схватками, в которых не последнюю роль играет умение управляться со штыком. В Verdun можно играть за солдат из пяти стран, у каждого из которых своё оружие и умения.

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 Системные требования игры по сегодняшним меркам невысокие. Минимальным требованием является наличие процессора Intel Core i5-2500K или AMD Phenom II X4 940, видеокарта GeForce GTX 960M или Radeon HD 7750, а также 4 Гб оперативной памяти и 12 Гб свободного пространства на накопителе. Рекомендуемые требования к процессору и видеокарте аналогичны минимальным, а необходимый объем оперативной памяти повышается до 8 ГБ.

 Игра Verdun является первой частью серии. Второй игрой стала Tannenberg. Также анонсирован выход игры Isonzo о боях на итальянском фронте.

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 Кроме Verdun, Epic Games раздает бесплатно ещё одну игру Defense Grid: The Awakening в жанре Tower Defense.

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