Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня Epic Games начала бесплатную раздачу многопользовательской игры Verdun, повествующей о битве при Вердене во время Первой мировой войны и выпущенной шесть лет назад.

реклама

Игра Verdun была разработана совместно M2H и Blackmill Games для персональных компьютеров на Windows и Mac. Игра представляет собой тактический шутер от первого лица. Игрок является одним из бойцов отряда и действует сообща с остальными его членами. Так как действие игры происходят во время Первой мировой войны, ещё называемой окопной, то частыми будут ближние бои с рукопашными схватками, в которых не последнюю роль играет умение управляться со штыком. В Verdun можно играть за солдат из пяти стран, у каждого из которых своё оружие и умения.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Системные требования игры по сегодняшним меркам невысокие. Минимальным требованием является наличие процессора Intel Core i5-2500K или AMD Phenom II X4 940, видеокарта GeForce GTX 960M или Radeon HD 7750, а также 4 Гб оперативной памяти и 12 Гб свободного пространства на накопителе. Рекомендуемые требования к процессору и видеокарте аналогичны минимальным, а необходимый объем оперативной памяти повышается до 8 ГБ.

Игра Verdun является первой частью серии. Второй игрой стала Tannenberg. Также анонсирован выход игры Isonzo о боях на итальянском фронте.

реклама

Кроме Verdun, Epic Games раздает бесплатно ещё одну игру Defense Grid: The Awakening в жанре Tower Defense.