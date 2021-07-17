AMD оснастит процессоры EPYC Genoa памятью HBM
Похоже, что не только Intel планирует использовать память стандарта HBM в серверных процессорах. Компания AMD, как сообщается, также планирует использовать память HBM в своих серверных процессорах EPYC Genoa на базе архитектуры Zen 4.
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Данную информацию сообщил портал Inpact-Hardware, который получил данные из своих неназванных источников. Согласно отчету, процессор EPYC с памятью HBM давно востребован со стороны партнеров AMD. Intel уже анонсировала процессоры Sapphire Rapids с памятью HBM, хотя появление этих чипов не ожидается до 2023 года. Есть сообщения, что AMD готовит линейку процессоров Milan-X в качестве промежуточного звена между поколениями Zen 3 и Zen 4, в котором будет применена технология 3D-чипов, однако, пока неясно, какой метод будет использоваться: CCD или V-Cache.
Разница по времени выхода процессоров Milan и Мilan-X составит примерно от 2 до 3 кварталов, и примерно такие же сроки можно ожидать и для линейки AMD EPYC Genoa с HBM.
Что будет особенно интересно, так это принцип компоновки AMD памяти HBM. Память можно расположить как внутри кристалла, так и вне кристалла. Компания Intel также пока не обнародовала, какое решение она будет использовать. Будет интересно, какой вариант в конечном итоге будет у каждой компании и какой из них станет более правильным с точки зрения влияния на производительность процессоров.
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