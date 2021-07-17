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NASA объявило, что вернуло космическому телескопу Хаббл частичную работоспособность. До этого момента аппарат бездействовал более месяца. Сейчас телескоп работает, используя резервный компьютер и возобновит нормальную работу, как только остальные системы вернутся в свой штатный режим.

Напомню, для тех кто не в курсе, что 13 июня главный компьютер HST вышел из строя, и инженеры NASA не смогли заставить его перезагрузиться из безопасного режима. Изначально казалось, что проблема может быть связана с модулем памяти телескопа. Однако проблема оказалась в блоке управления питанием (PCU).

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Блок питания является очень важным компонентом телескопа и подает в систему электричество напряжением пять вольт. Если его мощность колеблется или он отключается, то телескоп приостанавливает работу до тех пор, пока питание не будет восстановлено. NASA предприняло несколько безуспешных попыток перезапустить блок питания. Поэтому в агентстве решили перевести телескоп на резервный компьютер.

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Процесс перехода прошел успешно, и инженеры НАСА приступили к перезагрузке остального оборудование HST. Как только все системы будет стабильно работать, телескоп возобновит научную работу. Так как срок службы телескопа подходит к концу, то работа на резервном компьютере не должна сильно беспокоить NASA. На смену Хаббл должен прийти новый более совершенный телескоп имени Джеймса Уэбба, запуск которого откладывался несколько лет, но теперь планируется на 31 октября текущего года.