Intel выпустила первый графический драйвер с поддержкой Windows 11
Компания Intel выпустила очередную сборку своего графического драйвера для Windows, которая обновит драйвер Intel до версии 30.0.100.9684. Это было бы не так важно для многих, если бы не официальная поддержка новой операционной системы Windows 11. Это первый драйвер с поддержкой WDDM 3.0 и приложений Linux.
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Одним из важных нововведений в Windows 11 является функция Auto HDR для игр, и новый драйвер Intel получил её поддержку. Однако эта функция поддерживается только в графическом чипе Intel Iris Plus, то есть в процессорах Intel Core 10-го поколения или выше.
Однако поддержкой Windows 11 этот драйвер не ограничивается. Он также включает оптимизации производительности в Moonlight Blade и Call of Duty: Warzone и добавляет поддержку гоночной игры F1 2021.
Как обычно, драйвер включает множество исправлений для различных игр, включая исправления проблемы с отображением при подключении к внешнему 4K дисплею. Также исправлена проблема с воспроизведением видео файлов в формате WMV в приложении Movies & TV на процессорах Core серии H. Полный список исправлений можно посмотреть по данной ссылке. Там же можно скачать новый драйвер.
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