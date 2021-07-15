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Компания MSI сегодня представила новую модель игрового монитора под названием Optix G273QPF. Новинка может похвастаться 27-дюймовой панелью, изготовленной по технологии Rapid IPS со временем отклика 1 мс и частотой обновления до 165 Гц. Так как монитор игровой, то он оснащен полноценной поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Разрешение экрана составляет WQHD (2560 x 1440 пикселей). Монитор имеет хорошие показатели цветопередачи: 99% охвата sRGB и 93% DCI-P3. Не максимальный показатель, но для игрового монитора этого вполне достаточно. Производитель указал максимальную яркость на уровне 300 кд/м², а коэффициент контрастности составляет 1000: 1.

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Для подключения к видеокарте компьютера предусмотрены два порта HDMI 2.0b и один порт DisplayPort 1.2. Также на мониторе есть один аудиовыход. К сожалению, производитель не оснастил монитор разъемами USB. Это, возможно, было сделано для снижения конечной стоимости продукта. Положение монитора регулируется по вертикали, его можно наклонять, а также поворачивать на 90° для вертикальной ориентации. Монитор MSI Optix G273QPF должен поступить в продажу 22 июля по цене около 400 долларов или 400 евро, в зависимости от рынка.