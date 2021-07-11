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Сегодня Square Enix представила новое тестовое приложение для графических процессоров на основе игры Final Fantasy XIV. Тест будет полезен тем пользователям, которые планирует играть в этот онлайн проект, но заранее хочет знать возможность своей системы. В отличие от других тестовых приложений тест от Square Enix даже позволяет пользователям менять персонажей, аналогично тому, как это делается в самой игре.

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Тест Final Fantasy XIV: Endgame поддерживает разрешения вплоть до 4K и шестиканальный звук. Издательство также опубликовало системные требования игры, которые выглядят вполне демократично для большинства игроков. Интересным в нем выглядит отсутствие конкретных моделей процессоров, а также полное отсутствие упоминания чипов производства AMD, только Intel.

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Тест может похвастаться поддержкой многопроцессорных конфигураций видеокарт от обоих производителей и имеет поддержку четырех языков: японского, английского, немецкого и французского. Скачать тест можно по данной ссылке.



