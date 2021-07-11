AMD Ryzen Threadripper 5000 не получат поддержку памяти DDR5
В сети появилась новая информация о процессорах серии Threadripper 5000 компании AMD под кодовым названием Chagall. Источником новых данных на этот раз стал ресурс MoePC, согласно которому выпуск процессоров серии Threadripper 5000 намечен на август. Необходимо отметить, что вся имеющаяся на сегодня информация по этим процессорам основана на слухах и предположениях, которые с завидной регулярностью появляются в течение последних нескольких месяцев.
реклама
Сайт MoePC также уверяет, что процессоры Threadripper 5000 не получат увеличенное количество ядер, изменится только их архитектура, предположительно на Zen 3. Хотя в сети также бродят слухи об архитектуре Zen 3+ для чипов Chagall, которая должна быть немного усовершенствована в сравнении с оригинальной Zen 3. Кроме того, новое поколение процессоров Threadripper 5000 не получит новый техпроцесс и поддержку оперативной памяти стандарта DDR5. Максимальная мощность самых производительных чипов останется на уровне 280 ватт, равно как и использование платформы TRX40.
Одним из немногих изменений у Threadripper 5000 станет увеличение скорости межчипового соединения памяти (xGMI) с 16 до 18 ГТ/с, по аналогии с серверными процессорами EPYC Milan. Это неудивительно, так как обе серии во многом схожи, включая архитектуру Zen 3.
Предполагается, что серия Threadripper 5000 будет включать модели с количеством ядер от 16 до 64 штук. Ещё раз напомню, что всё вышесказанное является неподтвержденной информацией, к которой стоит относиться с осторожностью и определенной долей недоверия.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила