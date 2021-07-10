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Будущие APU AMD поколения Van Gogh должны получить множество новых функций и изменений, главными из которых многие считают использование встроенной графики на архитектуре RDNA 2 и поддержку новейшего стандарта оперативной памяти DDR5 и LPDDR5. Однако, не только производительность процессорных и графических ядер, которая улучшается от поколения к поколению, является основным стимулом для перехода на новые чипы. Существует множество других важных функций, за работу которых отвечает процессор. Например, при обработке звука он занимает не последнее место, и поддержка тех или иных звуковых технологий имеет определяющее значение для многих потребителей, ценящих качественный звук.

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Как стало известно, компания AMD оснастит APU Van Gogh новым аудиопроцессором ACP 5.x. Такую информацию распространил ресурс Phoronix. Как часто бывает, многие утечки становятся известны благодаря регулярным исправлениям драйверов для Linux. Вот и на этот раз, после публикации 12 исправлений для драйвера Advanced Linux Sound Architecture (ALSA), стало известно о новом аудиопроцессоре, имеющем два контроллера I2S. Если это соответствует действительности, то APU Van Gogh станут первыми с поддержкой новой аудиотехнологии.

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Что касается конкретных характеристик, то в свободном доступе очень мало информации об аудиопроцессорах компании AMD. Таким образом, неизвестно, какие новшества принесет обновленный сопроцессор ACP 5.x, но то, что они будут, сомнений нет.