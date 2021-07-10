MSI может выпустить GeForce RTX 3090 серии GydroGen
Стало известно, что компания MSI спустя девять лет может возобновить производство видеокарт серии HydroGen, предназначавшуюся для бескомпромисных игроков, желающих выжать максимум из своих видео ускорителей. Первой на очереди значится флагманская видеокарта от Nvidia - GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти GDDR6X. Она должна дополнить линейку видеокарт серии SeaHawk с гибридным жидкостным охлаждением замкнутого цикла.
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Всё выше сказанное следует из обнаруженной записи о регистрации продуктов компании MSI в Евразийской экономической комиссии. Регистрация товаров необходима, чтобы продавать их на территории таких государств как Россия, Армения и многих других стран региона. В записи о регистрации, помимо прочих видеокарт нижнего и среднего ценового диапазона, указана GeForce RTX 3090 Hydrogen 24G. Конечно, регистрация не означает, что такая видеокарта обязательно будет выпущена. Это просто может быть заделом на будущее, когда компания всё же решит её производить и продавать.
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Первой видеокартой компании MSI серии HydroGen была флагманская Nvidia N280GTX OC HydroGen на архитектуре Tesla в далёком 2008 году. В последствии кроме неё в серию попали ещё три графических ускорителя: N285GTX HydroGen, N480GTX HydroGen и N580GTX HydroGen.
Если MSI решится выпустить видеокарту GeForce RTX 3090 HydroGen 24G, она должна найти достойное место среди обеспеченных игроков, так как её стоимость будет намного, если не кратно, превышать рекомендованную для GeForce RTX 3090 цену.
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