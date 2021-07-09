40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
@BenchLeaks недавно обнаружил в Geekbench 4 процессор, который выглядит как 40-ядерная модель чипа Intel Sapphire Rapids. Система с этим процессором показала довольно посредственный результат в 31000 баллов в многоядерном тесте, что ниже, чем, например, у потребительского процессора Ryzen 9 5800X. Однако, учитывая, что это ранний инженерный образец с базовой тактовой частотой менее 2 ГГц, стоит ожидать, что серийный вариант процессора будет работать значительно лучше.
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Sapphire Rapids имеет те же 10-нанометровые ядра Golden Cove, которые ожидаются в процессорах Intel Alder Lake 12-го поколения в конце этого года, хотя сами чипы Sapphire Rapids Xeon появятся на рынке не раньше 2022 года.
Intel в последне время медленно, но верно, уступает часть рынка компании AMD как в потребительском, так и в серверном сегментах. В значительной степени это связано с тем, что её 14-нм процессоры просто не конкурентоспособны с точки зрения производительности на ватт по сравнению с топовым 7-нанометровыми процессорами на архитектуре Zen 3.
Тем не менее, грядущие процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids вскоре ознаменуют переход Intel на 10-нм техпроцесс в настольном и серверном сегментах. Прирост эффективности уменьшения техпроцесса кристалла и увеличения IPC может быть достаточным, чтобы вновь вернуть себе преимущество.
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