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Будущие процессоры поколения Alder Lake с высокопроизводительными ядрами Golden Cove и энергоэффективными ядрами Gracemont позволяет Intel создавать интересные модели для мобильных устройств, благодаря широким возможностям комбинирования количества производительных и энергоэффективных ядер. Эти два типа ядер работают в разных диапазонах производительности, что позволяет Intel выпускать процессоры в зависимости от требований, определяемых TDP.

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Intel планирует использовать новую архитектуру в шести мобильных сегментах с определенным уровнем TDP: планшеты мощностью 5 Вт; ультратонкие ноутбуки мощностью 9 Вт, ноутбуки мощностью 15 Вт; мощные планшеты/ноутбуки мощностью 28 Вт; тонкие ноутбуки для энтузиастов мощностью 35–45 Вт и производительные ноутбуки мощностью 45–55 Вт. В связи с тем, что Intel недавно объявила о прекращении выпуска гибридного процессора Lakefield с конфигурацией ядер 1+4, его место в сегменте 5 Вт займет Alder Lake-M5 с 1 ядром Golden Cove и 4 ядрами Gracemont. Будет два уровня продуктов, сегментированных по исполнительным блокам iGPU (EU): один с 48 EU, а другой с 64 EU.

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В сегменте мощностью 9 Вт все чипы имеют только 2 ядра Golden Cove и будут различаться количеством ядер Gracemont и количеством графических исполнительных модулей. Интересно, что в сегменте мощностью 15 Вт процессоры имеют аналогичную конфигурацию ядер ЦП и графических ядер. Это говорит о том, что отличаться модели будут увеличенной тактовой частотой.

В сегменте 28 Вт минимальная конфигурация ядер имеет вид 4 + 8 ядер и 6 + 8 ядер для топовой модели. Все модели в этом сегменте оснащены 96 графическими модулями, которые, вероятно, будут различаться тактовой частотой.

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В сегменте мощностью 45 Вт младшая модель также имеет 4 + 8 ядер и 6 + 8 ядер в старших моделях с 96 графическими модулями. В данном случае тактовые частоты процессоров будут еще выше, чем у предыдущего сегмента.

Сегмент для энтузиастов мощностью 55 Вт будет включать модели с разблокированным множителем и предназначенные для игровых ноутбуков премиум-класса. Охватывая линейки Core i7 и Core i9, эти модели имеют конфигурацию 8 + 8 ядер, но графическая составляющая ограничена только 32 модулями. Это вызвано необходимостью отдать часть мощности ядрам ЦП. Так как данный сегмент рассчитан на игровые ноутбуки, то это предполагает наличие дискретной видеокарты, а значит мощный iGPU процессору просто не нужен.