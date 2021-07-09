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Как известно, Microsoft официально анонсировала Windows 11 24 июня и заявила, что операционная система начнет развертываться для рядовых пользователей в конце этого года. Существует версия, что Windows 11 появится в октябре или ноябре вместе с Windows 10 версии 21H2.

Во время мероприятия Microsoft заявила, что ОС будет предлагаться в качестве бесплатного обновления для устройств, отвечающих минимальным системным требованиям. Компания утверждает, что для обновления через Центр обновления Windows потребуется Windows 10 версии 20H1 или новее.

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Процесс обновления может не начаться через Центр обновления Windows, если у пользователя Windows 10 Pro/Home старше версии 20H1. Кроме того, Microsoft заявляет, что загрузка займет больше времени, чем обычное обновление функций.

«Обновление до Windows 11 доступно для устройств под управлением Windows 10 версии 20H1 или новее на соответствующем оборудовании. Загрузка и установка Windows 11, вероятно, займет больше времени, чем обычное обновление функций Windows 10», - говорится в сообщении компании в Twitter, опубликованном 30 июня.

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По словам представителей Microsoft, самой старой версией Windows 10 для корпоративных клиентов, которую можно будет обновить, является версия 1909.

Важным является то, что Microsoft не планирует принудительно обновлять пользователей до новой версии.