Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xbox Series S может получить собственный подключаемый дисплей

Это поможет отказаться от подключения к телевизору и играть в любом месте своей квартиры или дома
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Консоль Xbox Series S относительно компактна и меньше, чем старшая Series X. Однако, считать её портативной, язык не поднимется. Но австралийский стартап UPspec решил разработать съемный экран для этой консоли, тем самым сделав её немного более мобильной.

 11,6-дюймовый дисплей под названием xScreen прикрепляется к задней части Xbox Series S и подключается к его различным портам. Кабели Xbox, в свою очередь, подключаются к базе xScreen, а выход HDMI идет на встроенные динамики гаджета и вывод изображения.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

 Стоит всё же иметь в виду, что это устройство не собирается превращать цифровую консоль Microsoft в специализированное портативное игровое устройство. В то время как экран получает питание от USB-порта XBox, для работы самой консоли нужна розетка, поэтому выйти с ней погулять по парку и поиграть на лавочке в любимые игры не получится. Скорее всего данный гаджет будет полезен в домашних условиях, оставляя доступным для других членов семьи телевизор.

 Однако, XScreen не является первопроходцем в данной областии. Несколько компаний в начале 2000-х годов сделали аналогичные устройства для PS One, которая имела значительно меньший размер, чем XBox Series S.

реклама

 Возвращаясь к  xScreen стоит отметить, что главной проблемой для продаж устройства будет его высокая стоимость. При розничной цене 249 долларов дисплей почти догоняет по этому показателю саму консоль, официальная стоимость которой составляет 300 долларов. Таким образом не многие изъявят желание его купить.

 XScreen еще не дошел до стадии коммерческого производства, но UPspec добился своей цели по финансированию на Kickstarter в размере 9 703 долларов. Более того, на данный момент собранная сумма уже составила почти 58 791 долларов. Если все пойдет по плану, то UPspec планирует начать производство и доставку устройства своим кредиторам в декабре 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox xbox series x xbox series s игровая консоль
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
33
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
68
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 33
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
82
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
38
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
32
Microsoft описала процесс обновления на Windows 11 и совместимость приложений
10
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
14
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
59
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
25
Видеокарты GeForce RTX 30 SUPER могут появиться в начале следующего года
16
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
21
Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка
2
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
53
Новый уровень читерства – OnePlus умышленно занижает производительность смартфонов в бенчмарках
4
Поднять Intel с колен поможет создательница Sandy Bridge
56
OnePlus принудительно снизила производительность смартфонов серии OnePlus 9
7
Не читерить, не грубить и играть на победу: Valve обнародовала правила честной игры в CS:GO
14
Народные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti/Super возвращается в магазины РФ – скидки доходят до 30%
40
Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не будет конкурировать с The Elder Scrolls 6
7
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
10
Видеокарты GeForce RTX 30 продолжают падать в цене – GeForce RTX 3060 доступны со скидкой 27%
31
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
44

Популярные статьи

Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
62
Обзор новой операционной системы Windows 11
56
Устраняем проблемы электропитания, или не спешите сдавать железку по гарантии
26
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
4
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
2
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
7
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
2

Сейчас обсуждают

VRoman
07:09
Как там дела с выходом годных 8нм чипов у Самсунга?
Samsung поставляет графические процессоры NVIDIA в ограниченных количествах
Эдуард Левин
07:05
Это ты о 3 триллиона баксов из бумаги что раздали в США?
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
Эдуард Левин
07:03
Ты когда будешь стариком с большой простатой вот этот же пост повтори, мы хоть пожалеем тебя, а сейчас ты просто жалок
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
Игорь Кот
07:02
Россия мать никогда не выкинет этих кровососов, в этом плане им повезло, а жаль. Китайское правительство молодцы!
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
Александр Богданов
07:01
Так где купить то ссылку кинь? 🤣
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
omoikane
07:00
законы конфискации имущества есть в любой стране мира. С недавних пор и криптовалют начало касаться, причем тут СССР если первыми это начали делать западные страны непонятно :D
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Эдуард Левин
07:00
Не nvidia, а вожделенная нирвана КРАСОЖОПЫХ-AMD, ан нет, ошибся, этоже говно теперь не в тренде
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
senseless
06:59
Напомню: цена им $100 за штуку. Не ведитесь!)
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
Александр Богданов
06:59
Думаю это фэйк когда распродавали карты с ферм в 2018-2019 годах весь Алли экспресс был ими забит, если бы китайцы их сливали они по-любому бы торговали и там, за 20-25к разлетелись бы вмиг.
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
Роман Захаров
06:56
водокачка-йопаный рогуль!
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем