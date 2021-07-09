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Консоль Xbox Series S относительно компактна и меньше, чем старшая Series X. Однако, считать её портативной, язык не поднимется. Но австралийский стартап UPspec решил разработать съемный экран для этой консоли, тем самым сделав её немного более мобильной.

11,6-дюймовый дисплей под названием xScreen прикрепляется к задней части Xbox Series S и подключается к его различным портам. Кабели Xbox, в свою очередь, подключаются к базе xScreen, а выход HDMI идет на встроенные динамики гаджета и вывод изображения.

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Стоит всё же иметь в виду, что это устройство не собирается превращать цифровую консоль Microsoft в специализированное портативное игровое устройство. В то время как экран получает питание от USB-порта XBox, для работы самой консоли нужна розетка, поэтому выйти с ней погулять по парку и поиграть на лавочке в любимые игры не получится. Скорее всего данный гаджет будет полезен в домашних условиях, оставляя доступным для других членов семьи телевизор.

Однако, XScreen не является первопроходцем в данной областии. Несколько компаний в начале 2000-х годов сделали аналогичные устройства для PS One, которая имела значительно меньший размер, чем XBox Series S.

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Возвращаясь к xScreen стоит отметить, что главной проблемой для продаж устройства будет его высокая стоимость. При розничной цене 249 долларов дисплей почти догоняет по этому показателю саму консоль, официальная стоимость которой составляет 300 долларов. Таким образом не многие изъявят желание его купить.

XScreen еще не дошел до стадии коммерческого производства, но UPspec добился своей цели по финансированию на Kickstarter в размере 9 703 долларов. Более того, на данный момент собранная сумма уже составила почти 58 791 долларов. Если все пойдет по плану, то UPspec планирует начать производство и доставку устройства своим кредиторам в декабре 2021 года.