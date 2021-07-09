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ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC с гибридным охлаждением

Всего в линейке будет две модели, отличающиеся частотой графического процессора
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 Сегодня компания ASUS представила видеокарты NVIDIA RTX 3080 Ti в версии ROG Strix LC с гибридной системой охлаждения. Изначально только линейка флагманских видеокарт AMD RX 6000 комплектовалась подобной системой, которая представляет собой симбиоз из воздушного и жидкостного охлаждения. Один вентилятор в кожухе видеокарты отвечает за охлаждение подсистемы питания имеющей массивный алюминиевый радиатор занимающий 2,5 слота. Графический процессор видеокарты и чипы памяти получили более совершенный способ отвода тепла с помощью системы водяного охлаждения и отдельного 240-миллиметрового радиатора с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Естественно система охлаждения флагманской видеокарты не обошлась без украшательств и получила RGB подсветку.

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 Компания ASUS представила две видеокарты в линейке ROG Strix LC: ROG Strix LC RTX3080Ti-12G Gaming, имеющую эталонные частоты, и разогнанную версию ROG Strix LC RTX3080Ti-O12G Gaming, которая получила увеличенную до 1860 МГц частоту графического процессора. Обе карты оснащены специально разработанными печатными платами, а подача питания осуществляется через три 8-контактных разъема. За вывод изображения на монитор отвечают три разъема DisplayPort 1.4a и два разъема HDMI 2.1. Стоимость новинок пока остается неизвестной, но нет никаких сомнений, что она будет значительно превышать рекомендованную стоимость оригинальной GeForce RTX 3080 Ti.

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nvidia asus nvidia ampere geforce rtx 3080 ti rtx 3080 ti rtx 3080ti rog strix lc
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