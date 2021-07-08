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Несколько месяцев назад появились сообщения, что компания Qualcomm совместно с Asus собирается выпустить смартфон под собственным брендом. Сегодня плод этого сотрудничества воплотился в готовом устройстве под длинным названием Smartphone for Snapdragon Insiders. Новинка практически идентична по своим характеристикам смартфону Asus ROG Phone 5. Это также один из первых смартфонов на рынке, поддерживающих технологию Qualcomm Sound, которая позволяет воспроизводить 24-битный звук частотой 96 кГц по беспроводной сети. Вместе с телефоном пользователь также получает бесплатную пару наушников Master & Dynamic TWS. Смартфон Snapdragon Insiders стоит 1499 долларов США и будет доступен для покупки в США, Великобритании, Китае, Японии, Германии и Южной Корее с августа 2021 года. Немного позже приобрести его смогут и жители Индии

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Смартфон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилищем UFS 3.1. Snapdragon Insiders имеет единственную конфигурацию, в которой продается смартфон. Кроме того, устройство не имеет слота для карт памяти.

6,7-дюймовая AMOLED панель с частотой обновления 144 Гц имеет максимальную яркостью 1200 нит. Дисплей также совместим с HDR10+ и охватывает 111,23% цветовой гаммы DCI-P3, 106,87% NTSC и 150,89% цветовой гаммы sRGB. В качестве защитного стекла используется Corning Gorilla Glass Victus.

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Смартфон Snapdragon Insiders получил основной модуль камер из трех датчиков, главным из которых является 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686. Остальные камеры представлены сверхширокоугольным датчиком Sony IMX363 на 12 Мп, а также телеобъективом на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Телефон может записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера представлена датчиком на 24 Мп обрабатывает селфи и видеозвонки.

Snapdragon Insiders поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC. Телефон работает под управлением Android 11 из коробки и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 5.0. Комплектный блок питания имеет мощность 65 Вт. Емкостной датчик отпечатков пальцев, установлен на задней панели, что странно, учитывая флагманские характеристики смартфона.