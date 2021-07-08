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Commell представила одноплатный компьютер LE-37O на базе процессоров Intel Tiger Lake-U

Для покупки доступно несколько вариантов: от маломощных на процессоре Celeron, до производительных с чипами Core i7
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 Компания Commell анонсировала свой новый одноплатный компьютер (SBC) на базе процессоров Intel. Согласно информации на сайте производителя, Commell LE-37O будет иметь две стандартные версии: одна с двухъядерным процессором Celeron 6305E, а вторая намного более мощная с четырехъядерным чипом Core i7-1185G7E, однако, на странице продукта указано, что процессоры Core i7-1185GRE, Core i5-1145GRE, Core i5-1145G7E, Core i3-1115GRE и Core i3-1115G4E также доступны для установки по индивидуальному заказу. Судя по изображению платы компьютера LE-37O, он имеет только один слот SO-DIMM, хотя заявлена поддержка до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200.

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  Плата может похвастаться множеством вариантов организации системы хранения данных, в том числе слот M.2 2280 с поддержкой NVMe и PCIe Gen4. Также на плате находятся два разъема SATA 3.0 и есть поддержка mSATA через разъем mini-PCIe. Commell включил в состав компьютера слот M.2 2230 для подключения Bluetooth модема и Wi-Fi. В качестве альтернативы для подключения к сети можно использовать два порта Ethernet, один из которых поддерживает стандарт 2,5 Гбит/с. Также плата компьютера имеет четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A и еще два, работающих по более медленному стандарту USB 2.0

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 Для вывода изображения на монитор используются разъемы DisplayPort, HDMI и VGA. Commell LE-37O имеет размер 146 x 101 мм. Стоимость одноплатного компьютера и время поступления в продажу на данный момент неизвестны.

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