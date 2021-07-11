Китайские ученые заявили о создании самого быстрого квантового компьютера
Китайские исследователи продемонстрировали, как они говорят, самый мощный квантовый компьютер в мире. Чтобы доказать, насколько быстрым является суперкомпьютер, исследователи провели специальные расчеты, на выполнение которых обычному суперкомпьютеру понадобится около восьми лет. Новинка китайских ученых смогла справиться с поставленной задачей немногим больше чем за один час.
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По сообщению ZME Science квантовый компьютер Zuchongzhi оснащен 66 кубитами. Для сравнения чип Sycamore от Google имеет 53 кубита, а Q System One от IBM содержит только 20 кубитов. Упаковать кубиты в чипы и создать квантово-механический эффект суперпозиции непросто, но еще сложнее обеспечить их правильную и безошибочную работу. Кроме того, для работы квантового компьютера необходимо охлаждать чипы до 273,15ºC и поддерживать эту температуру, что еще больше усложняет создание и использование квантовых компьютеров. Поэтому в настоящее время такие вычислительные машины являются лишь экспериментальными, на которых происходит обкатка технологии квантовых вычислений, а их высокая стоимость при создании по силам только крупнейшим техническим компаниям.
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