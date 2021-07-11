Китайские исследователи продемонстрировали, как они говорят, самый мощный квантовый компьютер в мире. Чтобы доказать, насколько быстрым является суперкомпьютер, исследователи провели специальные расчеты, на выполнение которых обычному суперкомпьютеру понадобится около восьми лет. Новинка китайских ученых смогла справиться с поставленной задачей немногим больше чем за один час.

Квантовый процессор Sycamore от Google.

По сообщению ZME Science квантовый компьютер Zuchongzhi оснащен 66 кубитами. Для сравнения чип Sycamore от Google имеет 53 кубита, а Q System One от IBM содержит только 20 кубитов. Упаковать кубиты в чипы и создать квантово-механический эффект суперпозиции непросто, но еще сложнее обеспечить их правильную и безошибочную работу. Кроме того, для работы квантового компьютера необходимо охлаждать чипы до 273,15ºC и поддерживать эту температуру, что еще больше усложняет создание и использование квантовых компьютеров. Поэтому в настоящее время такие вычислительные машины являются лишь экспериментальными, на которых происходит обкатка технологии квантовых вычислений, а их высокая стоимость при создании по силам только крупнейшим техническим компаниям.