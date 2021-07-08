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Как стало недавно известно, новый флагманский чипсет компании Qualcomm, ранее извесный под именем SM8450, получит название Snapdragon 895. Однако, никаких подробностей о его технических характеристиках до сегодняшнего дня не было известно. Новая утечка раскрывает информацию о строении мобильного процессора, а также результаты тестирования в однопоточной и многопоточной нагрузках.

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Согласно данным пользователя Twitter под ником Tron Snapdragon 895 будет иметь одно ядро Kryo 780 на базе Cortex-X2, три ядра Kryo 780 на базе Cortex-A710, два ядра Kryo 780 на базе Cortex-A510 и два ядра Kryo 780 на базе Cortex-A510 с более низкой тактовой частотой.

Вопрос о том, зачем понадобилось четыре одинаковых ядра Kryo 780 снабжать разной тактовой частотой, на данный момент остается без ответа. Вероятно, об этом станет известно, когда Qualcomm официально представит чипсет Snapdragon 895. Кроме того, источник утверждает, что смартфоны, работающие на Snapdragon 895, будут поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

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Сто касается производительности, то согласно утечке, Snapdragon 895 получил 1250 баллов в одноядерном и 4000 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, чипсет A14 Bionic от Apple показал результат в 1596 и 4027 баллов соответственно. Если предположить, что реальный Snapdragon 895 достигнет результатов, о которых сказано выше, то будущий чипсет SoC Qualcomm будет лишь незначительно уступать A14 Bionic в многоядерной нагрузке, но в одноядерной нагрузке новинке похвастаться нечем.

Более того, Apple не сидит на месте и её A15 Bionic следующего поколения в смартфонах серии iPhone 13 покажет ещё более впечатляющую производительность и энергоэффективность, позволив Apple сохранить лидерство.

Но не стоит отчаиваться поклонникам процессоров от Qualcomm, так как это только предварительные данные и всё еще может измениться. Возможно, что в утечке указаны результаты тестирования инженерного образца, который зачастую имеет намного меньшую скорость работы, чем серийные модели.