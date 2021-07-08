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Более 20 лет назад Sega Dreamcast была отличной, но, к сожалению, последней консолью от Sega, которая впервые позволила играть в онлайн-игры. К большому огорчению, неправильно выбранная стратегия компании похоронила консоль, не смотря на то, что она была самой мощной в своё время, и даже могучая PS2 не могла сравниться с ней. Dreamcast по сути уже была мини-компьютером с 32-битным RISC-процессором Hitachi SH-4, 26 МБ оперативной памяти и графическим процессором PowerVR2. Она стала пионером в использовании готовых компонентов для сборки консоли. Операционная система Windows CE с API DirectX упростила перенос компьютерных игр, а встроенный модем сделал ее очень похожей на компьютер того времени, равно как и поддержка периферийных устройств, таких как клавиатуры и мыши.

Но сейчас речь идет о проекте Dreamcast One, подробно описанном Temujin 123 на форуме Computerbase. Энтузиаст, благодаря "прямым рукам", разместил в корпусе легендарной игровой консоли игровой мини-компьютер ПК.

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Внутри корпуса Dreamcast размером 190 мм × 195,8 мм × 75,5 мм Temujin 123 удалось разместить процессор AMD Ryzen 5 Pro 4650G, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и три SSD накопителя. Выбор APU AMD 4650G - разумный шаг, учитывая ограниченное пространство. Охлаждение обеспечивается за счет кулера Noctua NH-L9a-AM4, вместо модема установлена карта Wi-Fi 5, а четыре порта для джойстиков переоборудованы под порты USB.