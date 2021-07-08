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Manli представила две новые видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti

Карты мало отличаются друг от друга, за исключением оформления системы охлаждения и небольшой разницы в тактовой частоте
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 Manli анонсировала две видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080 Ti Gallardo, которые являются практически точными копиями друг друга. Обе имеют размеры 317 x 115 x 60 мм и даже используют одну и ту же подсистему питания 16 + 3 фазы.

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 В системе охлаждения видеокарт используются шесть композитных медных тепловых трубок диаметром 6 мм для передачи тепла от графического процессора к радиатору, а три 10-сантиметровых вентилятора с двумя шарикоподшипниками эффективно рассеивают передаваемое тепло. Алюминиевая задняя панель обеспечивает дополнительную жесткость громоздкой видеокарте и служит дополнительным охлаждающим элементом.

 Что касается различий, то Manli GeForce RTX 3080 Ti имеет более простое оформление с зелеными элементами в кожухе системы охлаждения. GeForce RTX 3080 Ti Gallardo не имеет цветных вставок, но может похвастаться наличием RGB-подсветки. Кроме того, у Gallardo кожух более светлого оттенка.

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 Из анонсированных видеокарт только GeForce RTX 3080 Ti Gallardo имеет небольшой заводской разгон на 15 МГц по тактовой частоте в режиме ускорения. Manli GeForce RTX 3080 Ti придерживается эталонного значения тактовой частоты, которая составляет 1665 МГц.

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 Графические карты Manli имеют уровень TGP 350 Вт, поэтому комплектуются двумя 8-контактными разъемами питания PCIe. За вывод изображения на экран отвечают три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.

 Никаких подробностей о ценах или о доступности Manli GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080 Ti Gallardo производитель не сообщает.

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