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Инсайдер Rogame обнаружил информацию об игровом ноутбуке компании Lenovo с новейшим процессором AMD Ryzen 7 5800H и графикой AMD Radeon RX 6600M. О нём стало известно благодаря сайту UserBenchmark, однако, он не раскрывает точную модель, которая может относиться как к серии IdeaPad Gaming, так и к серии Legion.

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Lenovo уже предлагает ноутбуки IdeaPad и Legion на базе процессоров Ryzen 5000H, однако все они на данный момент оснащались видеокартами от NVIDIA. Похоже, что в компании Lenovo пересмотрели свою бизнес стратегию и решили выпускать ноутбуки, полностью основанные на комплектующих, произведенных AMD.

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AMD Radeon RX 6600M оснащена графическим процессором Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами. Это графический процессор среднего уровня, предназначенный для игры с разрешением 1080p. По словам AMD, этот графический процессор должен составить конкуренцию мобильной видеокарте NVIDIA RTX 3060.

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Несмотря на то, что AMD анонсировала модель RX 6600M более месяца назад, до сих пор не выпущено ни одного ноутбука с ней на борту. Графический процессор даже официально не поддерживается драйверами Radeon Adrenalin, это ясно показывает, что Radeon RX 6600M задерживается, и заявление AMD о том, что новинка уже поставляется клиентам, на самом деле не соответствует действительности.