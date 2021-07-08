Intel увеличила свою долю процессоров среди пользователей Steam
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Valve опубликовала результаты своего очередного исследования по используемому оборудованию в Steam за июнь. Как всегда, эти данные довольно хорошо описывают игровой рынок и рыночные тенденции, демонстрирующие, насколько популярны процессоры и видеокарты от Intel, AMD и Nvidia. Что касается процессоров, то за господство на рынке постоянно борются две компании: Intel и AMD. Чуть больше месяца назад сообщалось, что AMD добилась серьезного прогресса в увеличении своей доли рынка относительно Intel, благодаря новейшим процессорам серии Ryzen 5000. Однако, на этот раз удача и везение были на стороне Intel.
Компания AMD растеряла отвоеванные с таким трудом за последние несколько месяцев позиции, благодаря чему Intel вернулась к тому моменту, когда 71,58% пользователей имели компьютеры на базе её процессоров. Это означает, что сейчас происходят некоторые колебания на рынке процессоров, и для полного понимания происходящего необходимо получить больше статистических данных, чтобы провести подробный анализ, в каком направлении движется рынок и как работают две конкурирующие компании. Рост AMD, похоже, сдерживается недостаточным производством процессоров, в то время как Intel легко заполняет освободившееся место, используя более агрессивную ценовую стратегию.
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