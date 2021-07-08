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Сегодня в сети появился интригующий твит от Greymon55 о будущих видеокартах компании Nvidia серии RTX 40. Первое, что упоминается - это возможные сроки выпуска серии. К сожалению, их выход состоится очень не скоро. По-видимому это произойдет в четвертом квартале 2022 года или даже в первом квартале 2023 года. На последний срок намекали и ранние утечки, когда Nvidia объявила, что серверный чип Grace будет выпущен в 2023 году. Он предназначен для центров обработки данных и будет основан на 5-нм техпроцессе.

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Что касается игровых моделей, то самым интересным для геймеров является информация, что поклонники продукции Nvidia могут рассчитывать на удвоенную производительность в сравнении с текущим флагманом в лице GeForce RTX 3090. Конечно, это довольно противоречивое заявление, учитывая ещё не скорый выход видеокарт. Тем не менее, если данная информация верна, то это является отличной новостью для игроков. Кроме того, еще в декабре 2020 года появились сообщения, что чип Lovelace AD102 имеет производительность 66,4 терафлопс в режиме FP32, в то время как на частоте 1,8 ГГц чип Ampere GA102 предлагает только 38,7 терафлопс.

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Известный инсайдер kopite7kimi также подтвердил эту информацию относительно будущей серии RTX 40, сообщив, что Nvidia могла бы даже более чем вдвое увеличить производительность RTX 3090, чтобы выжать из топовой серии GeForce RTX 40 максимум, а предполагаемое количество ядер CUDA может достигнуть 18 432, по сравнению с 10 752 у GeForce RTX 3090.