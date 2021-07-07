OnePlus принудительно снизила производительность смартфонов серии OnePlus 9
Некоторое время назад Andrei Frumusanu из AnandTech выявил некоторые несоответствия производительности браузера в OnePlus 9 Pro с его аппаратной начинкой. Флагман OnePlus сильно отстает от своих конкурентов, таких как, например, Samsung Galaxy S21 Ultra. Andrei Frumusanu выяснил, что OnePlus намеренно снижает производительность определенных приложений на уровне ядра, по сути не давая этим приложениям получить доступ к высокопроизводительному ядру Cortex-X1 и ограничивая использование обычных ядер Cortex-A78. Кроме того, при доступе к ядру X1 тактовая частота ограничена частотой 2,3 ГГц. Падение производительности составляет примерно 20% по сравнению с типичной производительностью Snapdragon 888.
реклама
Причина такого шага со стороны компании проста - это эффективность. OnePlus, похоже, пытается сократить энергопотребление за счет ограничения производительности процессора. Это означает, что компания не предоставляет пользователям доступ к полноценным возможностям Snapdragon 888. Решение является довольно странным, так как производительность должна быть одним из основных аргументов для покупателей в пользу OnePlus 9 Pro. Тот факт, что это ограничение распространяется на множество популярных приложений, включая Chrome, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и большую часть мобильных приложений Google, вызывает множество вопросов.
Глядя на такое безобразие, даже популярный тест Geekbench удалил OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro из своей базы данных, что является в данной ситуации логичным решением.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила