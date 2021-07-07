Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как известно Microsoft завершила бесплатное обновление для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 на Windows 10 еще в 2016 году, но такая возможность все еще остается. Теперь, как и ожидалось, Microsoft заявляет, что будет продолжать придерживаться такой политики для пользователей, желающих обновиться до Windows 11 с Windows 7 или Windows 8.1, если их оборудование соответствует минимальным системным требованиям.

Однако есть одна проблема - обновление с Windows 7 до Windows 11 может стереть приложения и настройки системы. Это связано с тем, что согласно документу поддержки от Lenovo, который был опубликован 24 июня, обычный путь обновления недоступен для пользователей Windows 7/8.1

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В новом документе поддержки от Lenovo India говорится, что пользователи Windows 7 и Windows 8/8.1 также могут выполнить обновление до Windows 11, но только при чистой установке или повторной переустановке операционной системы.

реклама

Те, кто использует Windows 10 с подходящим оборудованием, могут бесплатно перейти на Windows 11 с помощью традиционных способов обновления через Windows Update, WSUS, Media Creation Tool и Update Assistant. Если система не соответствует минимальным требованиям, то можно обойти требование поддержки TPM 2.0.

«Большинство устройств, доступных для покупки сейчас, можно будет обновить до Windows 11. У вас будет возможность обновить, выполнить чистую установку или повторно создать образ устройств с Windows 10 для перехода на Windows 11», - говорится в документе поддержки Microsoft.

Что касается совместимости, то в компании заявили, что Windows 11 была создана с учетом совместимости. В результате существующие приложения будут продолжать работать, если они работали в Windows 7/8.1/10.

Напомню, что Microsoft планирует выпустить Windows 11 во второй половине этого года, вероятнее всего в октябре.