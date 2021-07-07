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Согласно последним утечкам информации, связанным с преемником Samsung Galaxy S21 Ultra, выступ заднего блока камер будет очень большим, в основном потому, что грядущий флагман, как предполагается, будет комплектоваться новейшим датчиком изображения разрешением 200 мегапикселей. Однако, по словам известного инсайдера Ice Universe, такой датчик не появится в следующем поколении флагманского смартфона компании Samsung.

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Ice Universe утверждает, что вместо этого южнокорейский гигант просто значительно улучшит текущее поколение датчика ISOCELL HM3, установленного в S21 Ultra, который и так имеет недосягаемое для многих смартфонов разрешение в 108 мегапикселей и довольно хорошо справляется с конкурентами, например, даже с недавно выпущенными Sony Xperia 1 III.

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Тем не менее, есть достаточно много пользователей и поклонников мобильной фотографии, которые хотели бы, чтобы в будущем флагмане появился более новый и продвинутый датчик ISOCELL GN2. Но, как известно, многие "хотелки" пользователей мало интересуют производителей, которые имеют свой взгляд на текущее положение на рынке смартфонов и время внедрения тех или иных технологий в свою продукцию.