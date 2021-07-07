TikTok удалил более 7 миллионов аккаунтов несовершеннолетних пользователей
Сегодня TikTok является одной из самых популярных социальных сетей в мире. Особенную популярность платформа приобрела среди молодежи, стремящейся выделиться и показать себя. По этой причине он известен своими вирусными видео, порой переходящими все рамки приличия. Поэтому приложение требует, чтобы пользователи были не младше 13 лет, чтобы использовать его. Еще в прошлую среду приложение выпустило отчет за первый квартал, в котором подробно описывалось, как компания справляется с различными формами контента, нарушающего правила.
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«Мы впервые публикуем информацию о количестве удаленных аккаунтов несовершеннолетних. Мы работаем над тем, чтобы TikTok оставался местом для людей от 13 лет и старше». В отчете также говорится, что из 11149514 учетных записей, удаленных за нарушение принципов сообщества или условий обслуживания, 7263952 из них были подозрительными. Однако, невозможно точно определить, сколько пользователей в возрасте до 13 лет действительно пользовались сервисом или все еще используют его. Это учетные записи, в которых пользователи добровольно указали дату своего рождения, указав при регистрации в сервисе, что им исполнилось 12 лет или менее.
Хотя эта цифра может показаться внушительной, компания заявляет, что она составляет менее 1% от всех зарегистрированных пользователей. TikTok подчеркивает, что пользователи в возрасте до 12 лет могут вполне легально использовать специальную версию платформы, ориентированную на их возрастную группу, которая имеет больший контроль над размещаемым контентом.
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