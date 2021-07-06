Цифровой магазин PSP сегодня официально закрылся
С сегодняшнего дня цифровой магазин PSP официально закрылся. Однако пользователи по-прежнему могут покупать новые игры в магазине PS3 или Vita - если они владеют одной из этих платформ. В марте Sony отключила свои устаревшие интернет-магазины PS3, PSP и PS Vita. После серьезной негативной реакции со стороны пользователей Sony отменила свое решение, заявив, что закрытие магазинов PS3 и Vita было неправильным решением, но все же решение отказаться от PSP осталось в силе.
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2 июля должен был стать последним днём, когда можно было купить цифровые игры для PSP. Хотя обновление страниц поддержки Sony PlayStation сообщило, что закрытие было перенесено на несколько дней, до 6 июля. С этого момента пользователи больше не смогут покупать игры или внутриигровых DLC. Однако по-прежнему смогут получить доступ к собственным играм. Кроме того, пользователи по-прежнему могут покупать новые игры для PSP на торговых площадках PS3 и PS Vita.
Стоит отметить, что покупка игры для PSP будет не особо простой, так как пользователям нужно будет войти в систему с PS3 или Vita и купить ее в магазине, затем перейти на свою PSP и загрузить ее из списка загрузок. Для тех, у кого нет PS3 или Vita, купить новые игры для PSP не получится.
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