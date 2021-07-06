Процессор Intel Xeon Sapphire Rapids с 20 ядрами протестирован в Geekbench
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Компания Intel медленно, но верно, готовится к запуску 4-го поколения процессоров Xeon Scalable, причем для неё это первое поколение серверных процессоров, использующих при производстве 10-нм техпроцесс. Ожидается, что эти процессоры под кодовым названием Sapphire Rapids принесут столь необходимые улучшения IPC и обновленную платформу, чтобы Intel могла идти вровень с процессорами AMD EPYC. Сегодня в сети появились первые результаты тестирования производительности грядущих чипов, а также некоторая информация о версии процессора Intel Xeon Sapphire Rapids с 20 ядрами и 40 потоками. Как это часто бывает, информация исходит из документации Geekbench 4.
Процессор с 20 ядрами и 40 потоками имеет базовую тактовую частоту 1,5 ГГц. Он имеет до 40 МБ кеш-памяти второго уровня и 75 МБ кэш-памяти третьего уровня. Система была протестирована на эталонной платформе Intel под названием VulcanCity с 32 ГБ памяти стандарта DDR5. Опубликованные результаты тестов не особо впечатляют. Например, процессор AMD Ryzen 9 5950X легко превосходит эти показатели, однако стоит помнить, что это всего лишь инженерный образец с низкой тактовой частотой, и вполне возможно, что Geekbench пока не имеет оптимизаций для работы с этим процессором.
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