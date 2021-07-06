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Как известно, Microsoft готовится к запуску Windows 11 в конце этого года. Однако про Windows 10 компания не забывает и выпустит обновление 21H2 во второй половине года. Microsoft не сообщает много подробностей о том, что будет включать обновление, но в сети периодически появляются утечки информации о изменениях и улучшениях в Windows 10 версии 21H2.

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Согласно информации портала Windows Latest, обновление включает несколько небольших улучшений. Одним из них в версии 21H2 станет добавление поддержки TPM на процессорах Intel Tiger Lake. Еще одна значимая новая функция в Windows 10 версии 21H2 - это Microsoft XPS Document Writer. Данный нструмент сможет создавать файлы OpenXPS вместо старого формата XPS. Этот параметр был найден в категории групповой политики, и предполагается, что формат OpenXPS будет использоваться по умолчанию для новых файлов. Однако групповую политику можно настроить так, чтобы формат XPS использовался по умолчанию.

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В Windows Latest также упоминается поддержка Windows Hello, когда ноутбук закрыт или установлен на док-станцию. Microsoft добавила поддержку внешних камер Windows Hello для устройств, которые уже имеют встроенные камеры в Windows 10 версии 21H1. В документе поддержки Microsoft говорится, что эта возможность является частью версии 21H2.

Как видно информации не так уж много, поскольку Windows 10 больше не будет приоритетом для Microsoft. Однако это определенно не все новые функции в Windows 10 версии 21H2. В отчете утверждается, что Windows 10 версии 21H2 выйдет в октябре, что не удивительно, так как это типичный срок для обновлений Windows 10.