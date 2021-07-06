Упоминание о Radeon RX 6600 появилось на сайте PowerColor
На сайте PowerColor в списке продукции появились упоминания о видеокартах Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Они обе базируются на графическом процессоре Navi 23 и, вероятно, будут представлены уже в ближайшее время, так как подобные обновления на сайте производителей обычно происходят незадолго до запуска продукта в продажу.
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К сожалению, никаких подробностей о самих картах на сайте нет. Список готовящихся к выпуску карт отсутствует, и не предоставлены какие-либо спецификации.
Изначально ожидалось, что компания AMD выпустит серию Radeon RX 6600 в первой половине 2021 года, как было официально заявлено на выставке CES еще в январе. К сожалению, этого не произошло, и дискретные игровые видеокарты на базе чипа Navi 23 для персональных компьютеров несколько задержались. Однако, напомню, что AMD выпустила четыре продукта на чипе Navi 23, включая мобильную Radeon RX 6600M, а также профессиональную карту Radeon Pro W6600 и её мобильный вариант. Кроме того, автомобили Tesla используют графический процессор Navi 23 для своей информационно-развлекательной системы.
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Что касается технических характеристик, то ожидается, что AMD Radeon RX 6600 XT будет оснащена графическим процессором Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами, а также 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 128-битной шине. Также следует ожидать, что Radeon RX 6600 XT получит довольно высокие тактовые частоты, а также относительно низкий уровень TDP.
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