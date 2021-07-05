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Компания Qualcomm только-только анонсировала свой новый мобильный процессор флагманского уровня - Snapdragon 888+, но вездесущий инсайдер под ником Ice Universe утверждает, что раскрыл некоторые подробности о чипсете, который появится после него в 2022 году. Согласно информации Ice Universe чипсет следующего поколения будет называться Snapdragon 895 и, кроме того, что он также будет иметь более продвинутый вариант под названием Snapdragon 895 Plus ближе к концу 2022 года.

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Snapdragon 895 и 895 Plus должны использовать новый и передовой 4-нм техпроцесс, который может принести значительные обновления функционала чипсета. Можно было ожидать, что Qualcomm передаст изготовление чипов в руки одного производителя, однако, согласно Ice Universe, компания разделила заказ между двумя ведущими литейными предприятиями.

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Как не трудно догадаться, этими производителями станут Samsung и TSMC. Первая будет производить оригинальную модель Snapdragon 895, тогда как TSMC, как сообщается, получила весь заказ на продвинутую версию чипсета Snapdragon 895 Plus. Если это так, то это может означать наличие определенных различий в структуре и функциях между SD895 и SD895 Plus.