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HEDT процессоры Intel Sapphire Rapids появились в дорожной карте с чипсетом W790

Выход новинок ожидается в 2022 году
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 В последнее время ходило довольно  много слухов о будущих  HEDT процессорах от AMD и Intel. Похоже, что потребителям, ожидающим процессоры следующего поколения, возможно, придется подождать немного дольше.

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 В сети появилась частичная информация с планом развития процессоров Intel Sapphire Rapids, являющихся преемниками Cascade Lake на базе платформы Glacial Falls. Последний по-прежнему  использует 14-нм техпроцесс, поэтому платформа AMD Threadripper вызвала гораздо больший интерес со стороны потребителей.

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 В появившейся дорожной карте от неназванного источника упоминается Sapphire Rapids как HEDT продукт, который появится в конце второго квартала 2022 года. Учитывая, что анонс Xeon поколения Sapphire Rapids откладывается как минимум на два квартала, есть вероятность, что серия HEDT также будет задержана.

 Интересным является тот факт, что HEDT процессоры Sapphire Rapids откажутся от кодовых имен чипсетов X в пользу серии W. В дорожной карте чипсет W790 указан как платформа для следующего поколения HEDT.

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 Также появилась информация о том, что высокопроизводительные модели Alder Lake-S могут получить суффикс X вместо K, например, Core i9-12960X. Конечно, это все го лишь слухи, основанные на некоторой предварительной информации, которая была получена за последние несколько недель.

 Intel Sapphire Rapids HEDT с чипсетом W790 могут быть запущены одновременно с Raptor Lake, которые также, как ожидается, будут поддерживать набор микросхем серии 700. Intel Raptor Lake придут на смену Alder Lake, запуск которых запланирован на этот год. Учитывая все это, процессоры AMD Chagal серии Ryzen Threadripper 5000, которые предположительно будут запущены примерно в третьем квартале 2021 года, не будут иметь конкуренции до следующего года.

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