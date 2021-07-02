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В сети появился ролик с видеокартой на графических процессорах Voodoo 3 и PowerVR

Пока на видео лишь распаковка, но обещаны и тесты в следующем видео
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 Видеокарты с несколькими графическими процессорами существуют уже несколько десятилетий, но такой карты, о которой идет речь еще никто не видел.

 Майкл Дейл на своем Youtube канале недавно поделился распаковкой специально разработанной видеокарты с графическим процессором 3Dfx Voodoo 3 «Avenger» и PowerVR PCX2 на одной печатной плате. Интересно, что посылка с этой видеокартой пришла к нему из России.

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 Эта конкретная модель имеет название Lost Joker 2. Это  PCI карта с 16 МБ памяти на базе графического процессора Voodoo 3 3500 с тактовой частотой 183 МГц, а также PCX2 с тактовой частотой 66 МГц и 4 МБ памяти.

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 Корпус видеокарты имеет полностью черную печатную плату с двумя пассивными радиаторами и различными компонентами, разбросанными по плате. Есть даже специальная перемычка, которая позволяет разогнать графический чип PCX2 до 80 МГц.

 На плате также есть некий трехконтактный разъем, предположительно для установки дополнительного охлаждающего вентилятора. Неплохо было бы установить активное охлаждение, особенно если планируется запускать чип PCX2 в разгоне.

 К сожалению, на данный момент в видео представлена лишь распаковка, хотя автор обещает сделать следующее видео, посвященное практическому применению видеокарты

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