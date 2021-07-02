Micron продает фабрику памяти 3D XPoint компании Texas Instruments за 900 миллионов долларов
Еще в марте Micron объявила о прекращении производства памяти 3D XPoint и выставила на продажу свою фабрику в Лехе, штат Юта в США. С тех пор они нашли покупателя в лице компании Texas Instruments.
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На этой неделе Micron сообщила, что Texas Instruments заключила соглашение о покупке объекта за 900 миллионов долларов наличными. Компания заявила, что рассчитывает окупить дополнительные 600 миллионов долларов от продажи других активов, часть из которых уже перешла к другому владельцу. Оставшиеся активы будут переведены на другие производственные площадки Micron или проданы другим покупателям.
Texas Instruments предложит всем существующим членам команды возможность трудоустройства и развернет на месте свои собственные технологии.
Напомню, что в 2015 году Micron стала партнером Intel в области разработки 3D XPoint, технологии памяти, которая, как было заявлено, в 1000 раз быстрее, чем NAND. Несколько продуктов под брендом Optane вышли на рынок с использованием 3D XPoint, но в конце 2018 года Intel вышла из этого предприятия. С тех пор Micron переключила свое внимание на производство памяти для центров обработки данных, основанные на соединении Compute Express Link (CXL). По словам Micron, эта технология обеспечивает высокопроизводительную связь между подсистемами вычислений, памяти и хранения, а также может стать ключевым звеном в платформах искусственного интеллекта и обработки данных.
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