Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Sharp NEC Display Solutions - мировой лидер на рынке проекторов и дисплеев, объявила сегодня о выходе новых dvLED дисплеев серии E. Серия E предлагает широкий спектр доступных дисплеев, идеально подходящих для установки внутри помещений в корпоративной среде, в образовательных и иных учреждениях, желающих обновить существующие цифровые вывески.

реклама

Стены из dvLED дисплеев обеспечивают более крупное и яркое изображение по сравнению с вариантами с одним ЖК-дисплеем и могут быть построены практически в любой конфигурации. Подобно строительным блокам, решения dvLED могут быть сконструированы так, чтобы соответствовать определенному пространству или назначению, и разработаны без швов для организации одного непрерывного изображения. «Установка стены с dvLED зависит от множества факторов, и мы работаем с нашими клиентами, чтобы разработать экономичное и долгосрочное решение для вывесок. Наша новая серия E идеально подходит для клиентов, которым требуется эффективное решение для цифровых вывесок по более низкой цене, с поддержкой исключительной гарантии на продукцию и обслуживания клиентов», - сказал Марк Миллер, специалист по продуктам Sharp NEC Display Solutions.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Серия E предлагает dvLED панели яркостью от 600 кд/м² до 800 кд/м² с малым шагом пикселя от 1,2 мм для использования внутри помещений. Серия E - идеальный вариант для тех, кто хочет заменить устаревшие проекционные или выложенные плиткой ЖК-видеостены. Поскольку dvLED обеспечивает более яркое изображение, чем ЖК-дисплеи и проекционные технологии, серия E хорошо работает в ярких помещениях, например в конференц-залах с окнами и дневным светом, который размывает изображение проектора.