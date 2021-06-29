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EVGA начинает выпускать материнские платы для процессоров AMD

Об этом свидетельствует видео-тизер компании
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 Компания EVGA является производителем различных компонентов и периферийных устройств для персональных компьютеров. Как многим известно, компания EVGA исторически была ориентирована на создание продуктов на базе чипов от NVIDIA и Intel. Компания использовала исключительно продукцию NVIDIA для своих графических карт и наборы микросхем Intel для своих материнских плат. Однако это скоро изменится. Сегодня в сети появился девятисекундный видео-тизер на YouTube под названием «Грядет новая тьма», в котором EVGA продемонстрировала анимацию, показывающую логотип AMD Ryzen вокруг названия серии Dark от EVGA.


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 Конечно же, это означает только одно - EVGA официально присоединится к экосистеме AMD и предложит материнские платы для процессоров Ryzen. Хотя компания является одним из лучших авторизованных партнеров NVIDIA в области графических процессоров, в области центральных процессоров сегодняшнее событие  знаменует важную веху не только для EVGA, но и для всех пользователей. Пока не ясно, какая материнская плата станет первой, однако можно ожидать, что лучшие разработки EVGA будут применены во флагманской материнской плате на базе чипсета X570.

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