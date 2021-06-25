Графические процессоры Intel DG2 (Xe-HPG) появятся в ноутбуках в конце 2021 года
Intel уже почти год рекламирует запуск своих игровых графических процессоров DG2 (Xe-HPG), а последние утечки производительности, произошедшие несколько месяцев назад, позиционируют высокопроизводительную модель 512 EU между Nvidia RTX 3070 и RTX 3080. Раджа Кодури из Intel также показал некоторые тесты платы и даже продемонстрировал многочиповый дизайн модели 512 EU. Однако новая утечка от RedGamingTech, теперь утверждает, что DG2 может выйти сначала на ноутбуках, а дискретные видеокарты для настольных компьютеров появятся позже в 2022 году.
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DG1 также впервые появился в ноутбуках, как Iris Xe MAX, а затем выпущен в виде видеокарты для настольных ПК. Согласно RedGamingTech, DG2 может иметь производительность RTX 3060 Ti, что соответствует мобильной RTX 3070. Судя по количеству модулей памяти, приобретенных Intel для карт DG2, о которых сообщает RedGamingTech, к запуску готовится около 400-500 тысяч графических процессоров.
Одна из причин смещения акцента с настольных компьютеров на ноутбуки - трудности с поиском партнеров по производству видеокарт. Intel гораздо проще предложить решение Intel CPU + Intel dGPU через своих основных партнеров в производстве ноутбуков. В связи с этим возможно сокращение графических карт на базе GPU AMD и Nvidia в пользу нового Intel DG2. Другая причина - рабочее напряжение и частота ядра, которые пока не могут быть такими высокими, как у настольных аналогов AMD и Nvidia. Intel все необходимо доработать эти показатели в настольных картах, но мобильные версии уже предлагают достойные показатели производительности в сравнении с тем, что есть у AMD и Nvidia в настоящий момент. Этот слух подтверждается недавней утечкой Geekbench, в которой показан DG2 с 256 EU совместно с мобильным процессором Alder Lake.
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