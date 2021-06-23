Интернет-кафе станут основными покупателями GeForce RTX 3060 в июле
Портал ITHome сообщает, что NVIDIA увеличивает поставки видеокарт GeForce RTX 3060. Так к концу этого месяца ожидается значительное увеличение поставок второй ревизии GeForce RTX 3060. Сообщается, что NVIDIA уделяет особое внимание интернет-кафе, количество клиентов которых сократилось из-за пандемии. Интернет-кафе всегда были очень популярны в Китае. Фактически, у многих партнеров компании по производству видеокарт даже есть специальные серии для кафе, которые часто продаются оптом и без упаковки.
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Согласно сообщению на форумах Board Channels, владельцы интернет-кафе теперь могут делать предварительные заказы на видеокарты RTX 3060, которые будут готовы к отправке примерно 10 июля. Возрождение рынка интернет-кафе в Китае является еще одним показателем того, что рынок графических карт восстанавливается. В последнее время наблюдается значительное снижение цен на видеокарты GeForce и Radeon. Снижение стоимости криптовалют и запуск новой серии GeForce RTX 30 LHR, безусловно, повлияли на поставки графических процессоров, которые становятся дешевле, но все же не такими дешевыми, как хотелось бы.
Напомню, что NVIDIA пришлось выпустить новую версию этого графического процессора из-за ошибки. Производитель «случайно» выпустил драйвер без установленного ограничителя скорости майнинга. RTX 3060 была первой моделью, которая дебютировала с этой функцией еще в феврале. NVIDIA ничего не оставалось, кроме как запустить ту же видеокарту, но с новой версией графического процессора (GA106-302), новым идентификатором устройства PCI и новым ограничителем хеширования.
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