Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Портал ITHome сообщает, что NVIDIA увеличивает поставки видеокарт GeForce RTX 3060. Так к концу этого месяца ожидается значительное увеличение поставок второй ревизии GeForce RTX 3060. Сообщается, что NVIDIA уделяет особое внимание интернет-кафе, количество клиентов которых сократилось из-за пандемии. Интернет-кафе всегда были очень популярны в Китае. Фактически, у многих партнеров компании по производству видеокарт даже есть специальные серии для кафе, которые часто продаются оптом и без упаковки.

реклама

Согласно сообщению на форумах Board Channels, владельцы интернет-кафе теперь могут делать предварительные заказы на видеокарты RTX 3060, которые будут готовы к отправке примерно 10 июля. Возрождение рынка интернет-кафе в Китае является еще одним показателем того, что рынок графических карт восстанавливается. В последнее время наблюдается значительное снижение цен на видеокарты GeForce и Radeon. Снижение стоимости криптовалют и запуск новой серии GeForce RTX 30 LHR, безусловно, повлияли на поставки графических процессоров, которые становятся дешевле, но все же не такими дешевыми, как хотелось бы.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Напомню, что NVIDIA пришлось выпустить новую версию этого графического процессора из-за ошибки. Производитель «случайно» выпустил драйвер без установленного ограничителя скорости майнинга. RTX 3060 была первой моделью, которая дебютировала с этой функцией еще в феврале. NVIDIA ничего не оставалось, кроме как запустить ту же видеокарту, но с новой версией графического процессора (GA106-302), новым идентификатором устройства PCI и новым ограничителем хеширования.