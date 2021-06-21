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В сети опубликовано новое видео сравнения Metro Exodus: Enhanced Edition, в котором подчеркиваются различия в качестве трассировки лучей и многое другое между версиями для ПК и последним поколением консолей от Microsoft и Sony.

Новое видео, опубликованное на YouTube канале ElAnalistaDeBits, также предоставляет информацию о HDR для консольных версий игры, различиях в качестве текстур, времени загрузки и многом другом. Излишне говорить, что версия для ПК выходит на первое место, в то время как Xbox Series S отстает от всех остальных устройств, с гораздо более низким HDR, худшим качеством текстур, теней и так далее.

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Во время тестирования версия для ПК работала с разрешением 2160p с использованием DLSS в режиме качества с RTX 3080. Консоль SeriesX и PS5 работали с динамическим разрешением 1080p ~ 2160p, но SeriesX поддерживает более высокое среднее разрешение. SeriesS работает с динамическим разрешением 576p ~ 1080p.

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Все версии консолей показали хорошую скорость в 60 кадров в секунду. На консолях от Microsoft случаются случайные выпадения одного или двух кадров, но они практически незаметны.

Все версии игры Metro Exodus: Enhanced Edition используют трассировку лучей в глобальном освещении, хотя на консолях она имеет ограничения. Что касается затенения, то у версий PS5/SeriesX качество несколько ниже, чем у ПК. Версия SeriesS довольствуется более низким качеством и отсутствием теней от определенной растительности.

Версия для ПК имеет явное преимущество в текстурировании, особенно за счет использования тесселяции. Консоль Series S имеет несколько более низкое качество, чем PS5 / SeriesX.

На ПК расстояние прорисовки и расстояние затенения выше по сравнению с SeriesX/PS5. В данном случае SeriesS имеет довольно ограниченную дальность прорисовки на открытых площадках.

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Metro Exodus: Enhanced Edition теперь доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.