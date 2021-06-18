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Как всем, наверное известно, Microsoft собирается анонсировать Windows 11 на следующей неделе. Сегодня появилась информация о несколько значительных улучшениях производительности Windows 11 по сравнению с Windows 10.

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Информация исходит от Ben Anonymous, который утверждает, что использует официальную сборку Windows 11 версии 21996.1. Однако это явно другая версия, поскольку она демонстрирует некоторые функции, которых нет в просочившейся в сеть сборке.

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В качестве тестовой системы использовался ноутбук оснащенный процессором Intel Core i7-10875H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Итак, время загрузки системы сократилось и составляет 13 секунд вместо 16 секунд. Это уже хорошая новость сама по себе.

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Одним из тестов стал 3DMark Time Spy, в котором результат подскочил с 6872 до 7613 баллов. Оценка графического процессора увеличилась с 6927 до 7426 баллов, а оценка ЦП увеличилась с 6573 до 8 886 баллов.

Для Geekbench одноядерная производительность увеличилась с 1138 баллов в Windows 10 до 1251 в Windows 11, а многоядерный результат увеличился с 6284 баллов до 7444, так что и здесь есть впечатляющие улучшения.

Стоит иметь в виду, что тестовая сборка не является финальной, и производительность может вырасти еще больше. Кроме того, сама Microsoft обязательно расскажет о производительности, когда анонсирует Windows 11.