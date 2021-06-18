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Выход Intel на рынок дискретных графических процессоров постепенно приближается, и с учетом того, что время выхода на рынок сокращается, утечки становятся все более частыми. Известный инсайдер TUM_APISAK поделился некоторыми данными о производительности будущей видеокарты Intel DG2, основанной на архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming). В утечке инсайдер также подтвердил, что компания Intel работает над урезанной версией своего флагманского графического процессора, который включает 4096 шейдеров, входящих в состав 512 исполнительных блоков в виде новой модели, предлагающей 448 исполнительных блоков, включающих 3584 шейдеров, работающие на частоте 1,8. ГГц.

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Согласно информации TUM_APISAK, пользователи могут ожидать, что видеокарта Intel DG2 448 EU будет обеспечивать производительность примерно на 5% ниже производительность уровня NVIDIA RTX 3070 и на 8% ниже, чем AMD RX 6700 XT. Что касается производительности полнофункционального чипа 512 EU, то другой инсайдер, Moore's Law is Dead, ожидает, что его производительность будет немного ниже, чем у дискретных видеокарт NVIDIA RTX 3080 и AMD RX 6800/6800 XT. DG2 512 EU также должна иметь более высокую тактовую частоту до 2,2 ГГц. Ожидается, что Intel выпустит свою графическую архитектуру Xe HPG до конца года, вероятно, начиная с самых производительных карт, постепенно опускаясь вниз по модельному ряду продуктов к началу 2022 года.

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