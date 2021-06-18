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Несколько часов назад Motorola наконец-то представила свой новый смартфон среднего класса Motorola Defy. Этот смартфон является первой моделью серии Defy с 2012 года.

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Motorola Defy - это устройство, созданное в результате партнерства Motorola с Bullitt Group. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+. Это немного разочаровывает, но Motorola Defy (2021) не претендует на звание телефона премиум-класса. Однако он соответствует своему предназначению в качестве защищенного смартфона со стеклом Gorilla Victus.

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Сердцем смартфона является чипсет Snapdragon 662 , компанию которому составляют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройной модуль камер, включающий основную камеру на 48 мегапикселей и два датчика разрешением по 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Moto Defy (2021) имеет прочный пластиковый корпус с сертификатом IP68 для защиты от воды и пыли. Motorola утверждает, что телефон способен работать при температурах от -25 ° C до + 55 ° C и рекламируется как защищенный от падений с высоты до 1,8 м, если он упадет ровно. Defy также имеет рейтинг MIL SPEC 810H военного класса.

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Motorola Defy (2021) оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт и будет доступен в Европе и на некоторых других рынках по цене 325 евро или 390 долларов, начиная со следующей недели.