Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Motorola представила защищенный смартфон Defy на Snapdragon 662

Новинка является первым защищенным смартфоном компании с 2012 года
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Несколько часов назад Motorola наконец-то представила свой новый смартфон среднего класса Motorola Defy. Этот смартфон является первой моделью серии Defy с 2012 года.

реклама

 Motorola Defy - это устройство, созданное в результате партнерства Motorola с Bullitt Group. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+. Это немного разочаровывает, но Motorola Defy (2021) не претендует на звание телефона премиум-класса. Однако он соответствует своему предназначению в качестве защищенного смартфона со стеклом Gorilla Victus.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

 Сердцем смартфона является чипсет Snapdragon 662 , компанию которому составляют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройной модуль камер, включающий основную камеру на 48 мегапикселей и два датчика разрешением по 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

 Moto Defy (2021) имеет прочный пластиковый корпус с сертификатом IP68 для защиты от воды и пыли. Motorola утверждает, что телефон способен работать при температурах от -25 ° C до + 55 ° C и рекламируется как защищенный от падений с высоты до 1,8 м, если он упадет ровно. Defy также имеет рейтинг MIL SPEC 810H военного класса.

реклама

 Motorola Defy (2021) оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт и будет доступен в Европе и на некоторых других рынках по цене 325 евро или 390 долларов, начиная со следующей недели.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

motorola snapdragon 662 motorola defy
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
7
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
38
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
12
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры массово продают GeForce RTX 3080 на Авито, а добывать Эфириум стало невыгодно – Коммерсант
45
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
250
Партия видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р будет доступна завтра в DNS – условия и рекомендации
41
Российские цены на майнерскую GeForce RTX 3070 опустились на 55 000 рублей на фоне падения Эфира
23
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
107
Энтузиаст сравнил графику S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl с предыдущими играми серии
38
Windows 11 будет бесплатной для пользователей Windows 10, 8.1 и 7
21
Глава крупнейшего майнинг пула потребовал от Илона Маска возобновить продажу авто за Биткоины
14
Илон Маск выставил на продажу свой последний дом
18
Партнёр AMD назвал сроки снижения цен на видеокарты Radeon RX 6000 и ожидает восстановления поставок
11
Подорожание Эфира может вызвать рост цен на видеокарты GeForce 3080 в РФ и возврат к уровню 300 000р
36
Анонсирован Honor 50 SE – Dimensity 900, NFC и сервисы Google за 375 долларов
1
Майнеры скупили 700 тысяч видеокарт в первом квартале 2021 года
12
Майнеры раскупили все видеокарты: аналитики подсчитали конкретную цифру проданных устройств
11
DICE поделились подробностями Battlefield 2042: бесплатный контент и интерактивность карт
2
Cyberpunk 2077 получила крупное обновление с десятками исправлений
19
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
37
Поддержку AMD FidelityFX Super Resolution на старте получат 7 игр
32
Авторы Forza Horizon 5 объяснили выбор Мексики в качестве сеттинга игры
2
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
19

Популярные статьи

10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
14
Азы фарминга криптовалюты для новичка - пулы ликвидности, DeFi и заработок на этом, обменник BiSwap
33
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
7
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
46
Сколько FPS нужно здоровому человеку. Часть 2
6

Сейчас обсуждают

MriS
01:09
Её цель не догнать, а в дешевых пк использоваться. У 11400 встроека UHD 730, а на 11600 и выше не у всех бабки есть.
В сеть попали тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) от ASUS
Experemintator
01:06
Один сайт уже стал похож на жалобную книгу про ситилинк. Столько историй. Ох. Сидишь читаешь и удивляешься. Какой же у нас народ юридиески не грамотный.
Мошенники под видом магазина Ситилинк обманывают геймеров скидками до 100 000 р на GeForce 3080 Ti
Bill Sherman
01:05
Окей, майнер строит ещё один гараж.
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
MriS
01:02
Название доски с потолка. Естественно доска на B560 в этом пк.
В сеть попали тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) от ASUS
ABC
00:57
Ожидаемый результат от 30 ваттной затычки для слота с чахлой памятью. DG2 должна быть поинтереснее, вангую уровень 2070 (мб даже S), 400 баксов, 200 ватт+. P.S. Индус вполне вменяемые карты выкатил в ...
В сеть попали тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) от ASUS
Anastasiya Avdunicheva
00:54
На ЭЛТ как понимаю этих проблем нет и герц там дофига. У меня был моник такой в 2000 году, тянул 150 Гц.
Сколько FPS нужно здоровому человеку. Часть 2
Partizanchik22
00:43
Лень гей.мерская мешает. ГЕЙмер будет смотреть как сосед зашибает по 50 баксов в день на карте, но не сделает так же, а соседа кокнет от зависти, и будет дальше сидеть и годами ждать халявной подачки ...
Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
Митяй Архивиз
00:39
Выиграть и отдать кучу денег за свой "выигрыш" 😅
Партия видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р будет доступна завтра в DNS – условия и рекомендации
pudge2009
00:38
мошенники под видом мошенников обманывают покупателей
Мошенники под видом магазина Ситилинк обманывают геймеров скидками до 100 000 р на GeForce 3080 Ti
Валентин Пархоменко
00:36
Купи ВР очки, увидишь все остальные кадры вплоть до 120.
Сколько FPS нужно здоровому человеку. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем