В сеть попали тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) от ASUS
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В Интернете и раньше были обзоры DG1 Software Development Vehicle (SDV), но DG1 SDV не доступен для рядовых потребителей. Модель SDV, как следует из названия, распространялась среди разработчиков программного обеспечения только с одной целью - обеспечить оптимизацию программного обеспечения архитектуры Intel Xe. Но архитектура Xe - это не только DG1 SDV и все мобильные процессоры Tiger Lake, но и модель Iris Xe, которая впервые была выпущена на потребительский рынок.
Доступность для потребителей не означает наличие на розничном рынке. К сожалению, ASUS DG1 доступна только в готовых системах, что имеет смысл, потому что Iris Xe поддерживается лишь некоторыми материнскими платами. Поскольку покупка готового ПК - единственный способ каким-либо образом получить графическую карту ASUS DG1, именно это и сделал ETA Prime, купив систему CyberpowerPC за 750 долларов США.
Эта система основана на процессоре Intel 11-го поколения Core i5-11400F, в котором отсутствует встроенная графика. Система оснащена материнской платой PRIME H410M-A/CSM, которая является одной из двух материнских плат ASUS, поддерживающих графический процессор DG1. ASUS DG1 (Iris Xe) основан на архитектуре Xe-LP. Эта модель включает 80 исполнительных модулей, что не является максимальным количеством, как у DG1 SDV с его 96 модулями. Также стоит обратить внимание, что программное обеспечение GPU-Z неверно сообщает о 96 исполнительных модулях с 768 унифицированными шейдерами.
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Что общего у Iris Xe и DG1 SDV, так это TDP, равный 30 Вт и 4 ГБ памяти LPDDR4X-4266. Столь низкое энергопотребление позволило использовать пассивное охлаждение и отказаться от дополнительного разъема питания.
ETA Prime протестировал видеокарту Iris Xe в тесте 3DMark, а также в паре популярных игр. Видеокарта набрала 1630 очков в Time Spy, 5837 очков в Fire Strike и 21313 очков в Night Raid. Сравнивая оценку Time Spy, которая используется в официальном рейтинге 3DMark, может заметить, что видеокарта ASUS DG1 быстрее мобильной графики Iris Xe G7 с 80 EU на 31%. Этот результат сопоставим с дискретными видеокартами Radeon HD 7870 или GeForce GTX 760 2012/2013 годов выпуска, но при этом требует в 6 раз меньше энергии. Позднее ETA сравнил графический процессор с интегрированной графикой Ryzen 7 5700G, где оба решения показали почти одинаковую производительность.
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Однако не стоит просто слепо сравнивать эту видеокарту с синтетическими тестами, потому что они не учитывают быструю память, которая есть в этой модели, не говоря уже о емкости. Тем не менее, ETA Prime продолжила тестирование видеокарты в играх. Видеокарта неплохо работает в большинстве игр при низких и средних настройках в разрешении 1080p. Фактически, карта может даже запускать Cyberpunk 2077, но правда удовольствия от этого будет маловато.
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