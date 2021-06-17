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Innodisk официально объявила о выпуске модулей памяти DDR5 DRAM промышленного класса. Новый стандарт имеет множество важных улучшений производительности и энергосбережения по сравнению с предшественником. Новый стандарт принесет увеличение скорости и объема памяти модулей.

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Спецификации JESD79-5 DDR5 SDRAM ознаменовали переход на DDR5 со значительным улучшением емкости, скорости, напряжения и функций ECC. Модули DDR5 получат до четырех раз больше емкости на одну микросхему, увеличивая максимально достижимую емкость для одного модуля DIMM DDR5 до 128 Гбайт.

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Память DDR5 также имеет теоретическую максимальную скорость передачи 6400 МТ/с, что вдвое превышает скорость DDR4. Между тем, необходимое для работы напряжение снизилось с 1,2 В до 1,1 В, что снизило общее энергопотребление. Еще одним важным структурным изменением является управление питанием непосредственно с самого модуля DIMM, что сокращает количество избыточных схем управления питанием на материнской плате для неиспользуемых слотов DIMM.

Каждый модуль DDR5 DIMM имеет два 40-битных канала (32 бита данных, восемь битов ECC в каждом). Два небольших независимых канала повышают эффективность доступа к памяти, что приводит к увеличению скорости и эффективности. Innodisk в настоящее время предлагает DDR5 до 32 ГБ и 4800 МТ/с.

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«Наши клиенты воодушевлены потенциалом DDR5 для активизации их разработки приложений», - сказал Самсон Чанг, корпоративный вице-президент и генеральный директор глобального подразделения встроенной и серверной DRAM в Innodisk. Он добавил, что Innodisk приносит в отрасль качественные продукты, представляя новые модули DIMM DDR5 с оригинальными микросхемами, теплораспределителями и технологиями промышленного уровня.