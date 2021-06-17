Innodisk выпустила промышленные модули памяти DDR5-4800 объемом 16 ГБ и 32 ГБ
Innodisk официально объявила о выпуске модулей памяти DDR5 DRAM промышленного класса. Новый стандарт имеет множество важных улучшений производительности и энергосбережения по сравнению с предшественником. Новый стандарт принесет увеличение скорости и объема памяти модулей.
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Спецификации JESD79-5 DDR5 SDRAM ознаменовали переход на DDR5 со значительным улучшением емкости, скорости, напряжения и функций ECC. Модули DDR5 получат до четырех раз больше емкости на одну микросхему, увеличивая максимально достижимую емкость для одного модуля DIMM DDR5 до 128 Гбайт.
Память DDR5 также имеет теоретическую максимальную скорость передачи 6400 МТ/с, что вдвое превышает скорость DDR4. Между тем, необходимое для работы напряжение снизилось с 1,2 В до 1,1 В, что снизило общее энергопотребление. Еще одним важным структурным изменением является управление питанием непосредственно с самого модуля DIMM, что сокращает количество избыточных схем управления питанием на материнской плате для неиспользуемых слотов DIMM.
Каждый модуль DDR5 DIMM имеет два 40-битных канала (32 бита данных, восемь битов ECC в каждом). Два небольших независимых канала повышают эффективность доступа к памяти, что приводит к увеличению скорости и эффективности. Innodisk в настоящее время предлагает DDR5 до 32 ГБ и 4800 МТ/с.
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«Наши клиенты воодушевлены потенциалом DDR5 для активизации их разработки приложений», - сказал Самсон Чанг, корпоративный вице-президент и генеральный директор глобального подразделения встроенной и серверной DRAM в Innodisk. Он добавил, что Innodisk приносит в отрасль качественные продукты, представляя новые модули DIMM DDR5 с оригинальными микросхемами, теплораспределителями и технологиями промышленного уровня.
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