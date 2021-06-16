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Майнеры скупили 700 тысяч видеокарт в первом квартале 2021 года

Такие данные предоставило агенство Jon Peddie Research
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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 В сети появилась информация о влиянии повышенного интереса к майнингу криптовалют на рынок видеокарт. Согласно данным Jon Peddie Research, четвертая часть всех проданных видеокарт за первые три месяца текущего года оказалась у приверженцев майнинга и спекулянтов. В количественном выражении это составляет около 700 тысяч видеокарт среднего и высокого ценового диапазона. Если сложить их стоимость, то получается немалая сумма, достигающая порядка половины миллиарда вечно зеленых американских денежных знаков. Таким образом, обычные пользователи, покупающие видеокарты для их непосредственного применения не досчитались большого количества устройств в магазинах, что привело к невероятному росту стоимости графических ускорителей.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

 Конечно майнинг - зло для рядовых потребителей, но существует ещё один фактор повлиявший на доступность и стоимость видеокарт. Этим фактором стал COVID-19. Из-за закрытия многих предприятий, связанных с производством полупроводников и других компонентов видеокарт, выпуск самих графических процессоров также сократился, а то, что производилось, выросло в цене вследствие подорожания компонентов, особенно чипов памяти. По информации Jon Peddie Research, в начале 2021 года рост цен составил 70%.

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