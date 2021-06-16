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В сети появилась информация о влиянии повышенного интереса к майнингу криптовалют на рынок видеокарт. Согласно данным Jon Peddie Research, четвертая часть всех проданных видеокарт за первые три месяца текущего года оказалась у приверженцев майнинга и спекулянтов. В количественном выражении это составляет около 700 тысяч видеокарт среднего и высокого ценового диапазона. Если сложить их стоимость, то получается немалая сумма, достигающая порядка половины миллиарда вечно зеленых американских денежных знаков. Таким образом, обычные пользователи, покупающие видеокарты для их непосредственного применения не досчитались большого количества устройств в магазинах, что привело к невероятному росту стоимости графических ускорителей.

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Конечно майнинг - зло для рядовых потребителей, но существует ещё один фактор повлиявший на доступность и стоимость видеокарт. Этим фактором стал COVID-19. Из-за закрытия многих предприятий, связанных с производством полупроводников и других компонентов видеокарт, выпуск самих графических процессоров также сократился, а то, что производилось, выросло в цене вследствие подорожания компонентов, особенно чипов памяти. По информации Jon Peddie Research, в начале 2021 года рост цен составил 70%.